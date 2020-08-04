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В атмосфере Омска выявили тройное превышение нормы содержания этилбензола

Результаты измерений переданы в Росприроднадзор и прокуратуру
Омск Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Омск
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Пост Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду (УГМС) зафиксировал в атмосфере Омска тройное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола. Об этом сообщается на сайте УГМС.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 31 июля 2020 года содержание этилбензола составило 3,0 ПДК в Ленинском административном округе. <…> Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

Результаты измерений переданы в Росприроднадзор и прокуратуру для проведения соответствующих проверок, сообщили ТАСС в пресс-службе омского Минприроды.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.

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РоссияОмская область
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