В атмосфере Омска выявили тройное превышение нормы содержания этилбензола

ОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Пост Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду (УГМС) зафиксировал в атмосфере Омска тройное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола. Об этом сообщается на сайте УГМС.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на 8 стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 31 июля 2020 года содержание этилбензола составило 3,0 ПДК в Ленинском административном округе. <…> Уровень загрязнения атмосферного воздуха был повышенный", - говорится в сообщении.

Результаты измерений переданы в Росприроднадзор и прокуратуру для проведения соответствующих проверок, сообщили ТАСС в пресс-службе омского Минприроды.

В конце августа 2018 года во время визита в Омск президент РФ Владимир Путин обратил внимание занимавшего тогда должность врио губернатора Александра Буркова на необходимость усиления экологического контроля в регионе. Омск фигурировал в майском указе главы государства: город обязан к 2024 году снизить вредные выбросы на 20%.