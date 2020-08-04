В Кузбассе создают первый в России робот-самосвал для угледобычи с экологичным двигателем

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Первый в России "умный" 120-тонный карьерный самосвал, который будет управляться дистанционно без водителя, создают в Кузбассе. Программное обеспечение для роботизированной техники уже разработано, сообщили в пресс-службе правительства Кузбасса в ответ на запрос ТАСС.

Над разработкой трудятся ученые и аспиранты Кузбасского государственного технического университета совместно с коллегами из Московского государственного технического университета Н. Э. Баумана и компаниями "Камаз" и "СДС-Уголь".

"Совместно с учеными МГТУ им. Н. Э. Баумана прорабатывается конструкция, ее особенность - уникальная несущая система (рама), новая колесная формула и экологичный двигатель. Совместно со специалистами ПАО "Камаз" ученые КузГТУ написали около 30 программ для ЭВМ, которые смогут управлять рулевой и тормозной системами, двигателем внутреннего сгорания, силовым оборудованием и другими агрегатами", - говорится в тексте ответа.

Робот-самосвал создается в рамках комплексной системы по автоматизации угледобычи "Умный карьер", на научно-технические разработки из федерального бюджета выделено 217 млн рублей, которые необходимо освоить не позднее 2021 года. Планируется, что "умная" спецтехника будет работать на угольных предприятиях Кузбасса, которые ведут добычу открытым способом, все передвижения самосвалов и безопасность их работы будут контролироваться автоматически.

"В системе "Умный карьер" планируется объединить программно-аппаратный комплекс, диспетчерский пункт с отслеживанием местоположения и скорости движения самосвалов, отображение навигационных параметров, мониторинг обеспечения безопасной эксплуатации самосвалов", - уточняется в ответе на запрос.