Две стелы "Город трудовой доблести" планируют установить в Томске весной 2021 года

ТОМСК, 4 августа. /ТАСС/. Сразу две стелы в честь присвоения Томску звания "Города трудовой доблести" к 1 мая 2021 года будут установлены в Лагерном саду в центре города - в мемориальном комплексе, посвященном Великой Отечественной войне. Об этом сообщил на собрании Думы Томска во вторник вице-мэр Константин Чубенко.

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года подписал закон об учреждении звания "Город трудовой доблести". Оно присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. 2 июля Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам, в перечень которых вошел Томск.

"В целях исполнения данного указа мэром города Томска была создана рабочая группа по рассмотрению внешнего вида и месту размещения стелы. В рамках рабочей группы единогласно была поддержана инициатива Совета ветеранов Томска разместить их в границах мемориального комплекса Лагерный сад. Проект предусматривает установку стел вдоль аллеи, ведущей к монументу Боевой и трудовой славы", - сказал Чубенко.

Он уточнил, что трехметровые стелы будут сделаны из неполированного гранита. На их поверхности скульпторы разместят бронзовые барельефы - на одной текст указа президента, на второй - описание трудовых подвигов жителей Томска. Во вторник депутаты думы Томска на очередном собрании утвердили место и внешний вид мемориалов.

Как сообщил ТАСС Чубенко, стелы будут изготовлены и размещены к 1 мая 2021 года, а их открытие будет сопровождаться фейерверками и торжествами. В настоящее время идет подготовка к проектированию памятников.

Томск в годы Великой Отечественной войны не участвовал в военных действиях и был провинцией, куда эвакуировали производства из центральной части России, не вместившиеся в Новосибирск (на тот момент он был областным центром, а Томск - одним из райцентров области). Также в Томск перевозили раненых, которых лечили на базе медицинского университета (ныне - Сибирский государственный медицинский университет). После лечения часть из них не возвращалась на фронт, а часть шла работать на предприятия Томска.