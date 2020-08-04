В Туве три человека пропали при опрокидывании катамарана

ТАСС, 4 августа. Катамаран перевернулся на реке Улуг-Оо в Туве, пропавшими без вести числятся три человека. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Во время патрулирования инспекторами (Министерства природных ресурсов и экологии Тувы - прим. ТАСС) на берегу реки Улуг-Оо Кызылского района обнаружен молодой мужчина, который сообщил, что он в группе из 4 человек следовал по реке на катамаране. Катамаран перевернулся, и все оказались в воде. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а 3 человека считаются без вести пропавшими", - сообщили в пресс-службе.

Эта группа не была зарегистрирована в МЧС. Для проведения поисковых работ на место были направлены на катерах инспекторы центра Государственной инспекции по маломерным судам и сотрудники полиции. Для поисков в труднодоступной местности вертолетом Ми-8 МЧС России направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда министерства с плавсредствами.