Росавтодор намерен расторгнуть госконтракт на строительство Восточного обхода Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Росавтодор потребовал расторгнуть госконтракт на строительство Восточного обхода Новосибирска стоимостью 10,3 млрд рублей, который возводит некогда крупнейшая дорожно-строительная компания за Уралом - "Сибмост", сообщили ТАСС во вторник в Федеральном управлении автомобильных дорог "Сибирь" Федерального дорожного агентства (Сибуправтодор).

"Решение о расторжении принято по причине многократных срывов календарного графика практически по всем видам работ. К настоящему времени на объекте выполнены работы в общей сложности на 45% запланированного объема", - сказали в ведомстве.

Строительство объекта началось в 2013 году и должно было завершиться через три года. Позднее срок окончания работ сдвинулся на 2017 год, а затем на 2023 год. К настоящему времени на объекте выполнены работы по подготовке площадки и переносу коммуникаций, монтажу конструкций пяти путепроводов, отсыпке земляного полотна на 9,2 км, устройству водопропускных труб. Весь объем выполненных работ уже оплачен. Ранее заказчик строительства уже выписывал компании штрафы за неисполнение графика работ.

В Сибуправтодоре рассказали, что на первом этапе строительства "Сибмост" должен был построить еще два путепровода, завершить работы по устройству земляного полотна, устроить дорожную одежду на протяжении 20 км.

После расторжения договора с "Сибмостом" Сибуправтодор планирует объявить новые торги по выбору подрядчика. Аукцион объявят после расчета затрат на завершение строительства с учетом актуальных цен на строительные материалы. В пресс-службе отметили, что срок сдачи работ изменятся, однако конкретных дат назвать не смогли.

Банкротство

В мае Арбитражный суд Новосибирской области признал "Сибмост" банкротом. В компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

С заявлением о несостоятельности летом 2016 года выступил субподрядчик "Сибмоста", среди его кредиторов Сбербанк, банк "Акцепт", Экспобанк и Федеральная налоговая служба. Общая сумма задолженности составляет около 8 млрд рублей.

О проекте и компании

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года. Стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей, однако из-за ограничения федерального финансирования и финансовых проблем подрядчика - компании "Сибмост" - завершить его не удалось до сих пор.

В настоящее время "Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, занимается реконструкцией участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой.