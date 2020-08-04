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В Туве нашли троих пропавших с перевернувшегося катамарана

Еще один находившийся на катамаране ранее самостоятельно выплыл на берег

ТАСС, 4 августа. Спасатели нашли трех человек, пропавших с перевернувшегося на реке Улуг-Оо в Туве катамарана. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Только что пришла оперативная информация, их нашли. Они живые", - сказал собеседник агентства.

Ранее инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Тувы нашли на берегу реку молодого жителя Красноярска. Он сообщил, что в группе из четырех человек плыл на катамаране. Катамаран перевернулся, и все оказались в воде. Мужчина самостоятельно выплыл на берег, а три человека считались без вести пропавшими.

Эта группа не была зарегистрирована в МЧС. Для поиска были задействованы 13 человек, четыре единицы техники, а также вертолет Ми-8.

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