Метод искусственного оплодотворения впервые применят в Новосибирске для дымчатых леопардов

НОВОСИБИРСК, 4 августа. /ТАСС/. Специалисты Новосибирского зоопарка планируют использовать ранее не применявшийся ими метод искусственного оплодотворения для получения потомства от дымчатых леопардов. Эти краснокнижные кошки практически не размножаются в неволе, а в дикой природе почти вымерли, сообщает во вторник пресс-служба зоопарка.

Дымчатые леопарды обитают в Юго-Восточной Азии, обладают удлиненным черепом, что отличает их от других кошек, хорошо плавают. Из-за красивого желтоватого меха с крупными черными пятнами на них активно охотились, что привело к сокращению популяции. Тайваньский дымчатый леопард, один из трех подвидов, вымер. Кошки внесены в Красную книгу, в природе осталось около 10 тыс. особей.

"Проблема усугубляется еще и тем, что в условиях неволи сложно получить потомство дымчатых леопардов, - говорится в сообщении. - Биологи считают, что содержать дымчатых леопардов просто для экспозиции не совсем правильно, необходимо сохранить животных для будущих поколений. Поэтому Новосибирский зоопарк совместно с зарубежными коллегами сейчас рассматривает возможность использования метода искусственного оплодотворения для получения потомства дымчатых леопардов, изучает и осваивает неинвазивные технологии, которые до настоящего момента практически не использовались в зоологических парках".

Зоологи выяснили, что формировать пару дымчатых леопардов в условиях зоопарка нужно в юном возрасте — 6-7 месяцев, иначе кошки часто убивают другу друга после завершения периода гона. "У этих кошек уникальная пасть: она открывается на 180 градусов, обнажая мощное оружие - клыки длиной до 5 см, самые большие среди кошачьих в соотношении с размерами тела", - уточняет пресс-служба зоопарка.

Новосибирский зоопарк уникален своей коллекцией редких кошачьих и успехами программ их разведения, но получить потомство дымчатых леопардов в зоопарке не удавалось с 1978 года, когда в Новосибирске появились первые кошки этого вида.

"Это были взрослые животные, потомство от них получено не было. В 2013 году наш зоопарк получил самку дымчатого леопарда, которой было 7 месяцев, чуть позже был доставлен самец возрастом 1,5 года. Соединить их удалось, но парой они так и не стали", - говорится в сообщении.

О зоопарке

В Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России, в естественных условиях содержится более 700 видов животных на площади 60 га. Более 120 из них занесены в Международную красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 45 международных программах сохранения редких и исчезающих видов животных. В зоопарке одна из лучших в мире коллекций семейства кошачьих, в числе которых — амурские тигры, дальневосточные и дымчатые леопарды.