Красноярский край в 2020 году выделит на поддержку инвестпроектов 360 млн руб

КРАСНОЯРСК, 4 августа. /ТАСС/. Предприятия АПК Красноярского края в 2020 году получат 360 млн рублей в качестве поддержки при реализации инвестиционных проектов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

"Завершился конкурс приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе. По его итогам поддержку из краевого бюджета в общей сумме 360 млн рублей получат ЗАО "Сибирь-1" Шушенского района и ООО "СХП "Дары Малиновки" Сухобузимского района", - сообщили в пресс-службе.

В Минсельхозе пояснили ТАСС, что основную сумму получит "Сибирь-1", которая строит животноводческий комплекс за 1,5 млрд рублей. "Дары Малиновки" претендует только на компенсацию 15% затрат на строительство. От 33 млн рублей [инвестиций] это чуть более 2 млн", - сообщили в ведомстве.

В министерстве также добавили, что определен один получатель помощи из краевого бюджета на 2021 год. Им стало АО "Тубинск", которое в следующем году планирует запустить молочный комплекс за 1,9 млрд рублей.

"Любое предприятие могло заявиться на конкурс с пакетом документов в этом году, даже если господдержку получит позже, по итогам реализации проекта. Это не значит, что только это сельхозпредприятие (АО "Тубинск" - прим. ТАСС) получит господдержку в следующем году. Могут в будущем году заявиться и другие, когда объявим конкурс", - сообщил собеседник агентства.

Господдержка на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе - новое направление, которое с этого года действует в рамках подпрограммы стимулирования инвестиционной деятельности в АПК. Принять участие в конкурсе могут сельскохозяйственные товаропроизводители, кроме владельцев личных подсобных хозяйств. Объем инвестиций по проекту должен быть не менее 100 млн рублей. Это требование не распространяется на проекты по строительству картофеле- и овощехранилищ, убойных и заготовительных пунктов.