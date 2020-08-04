В исправительном учреждении в Кемерове выявили очаг заражения коронавирусом

"Положительные результаты [тестов на коронавирус выявлены] у врача и медсестры, [которые работали с заразившимся заключенным]. Также положительные тесты [выявлены] у еще одного врача МСЧ и еще у двоих заключенных внутри больницы", - рассказал собеседник агентства.

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Шесть человек, включая троих медработников и троих заключенных, заразились коронавирусом в исправительной колонии № 5 в Кемерове, на базе которой работает областная тюремная больница. Об этом сообщил ТАСС источник в исправительном учреждении.

По словам источника, заключенный с положительным результатом теста на коронавирус поступил в тюремную больницу в Кемерове из следственного изолятора в Новокузнецке. По предварительным данным, от него инфекция передалась персоналу и другим осужденным.

"Средств индивидуальной защиты недостаточно, те, что есть, не соответствуют требованиями для работы с особо опасными инфекциями", - добавил он.

В пресс-службе ГУ ФСИН по Кемеровской области ТАСС не прокомментировали ситуацию.

Коронавирусная инфекция по результатам тестирования выявлена уже у 3 526 сотрудников ФСИН и у 1 224 заключенных в исправительных учреждениях РФ. ФСИН России продолжает проводить комплекс профилактических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса среди заключенных и работников УИС. На всех объектах ежедневно проводится дезинфекция, санитарную обработку также проходят все посылки и передачи, которые поступают заключенным.