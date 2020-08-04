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Спецназ ЦВО на учениях в Сибири десантировался в тыл условного противника

В маневрах задействовали более 500 военнослужащих
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© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 4 августа. Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, провели тактико-специальные учения по действиям в тылу условного противника, сообщила во вторник пресс-служба округа.

"Военнослужащие совершили десантирование на неподготовленную площадку в лесной зоне с вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор" с высоты более 2000 м на парашютных системах "Арбалет-2", - говорится в сообщении.

Отмечается, организовав засаду на автомобиль, перевозящий секретные документы, военнослужащие уничтожили условного противника из автоматов АК-12 и снайперских винтовок "Винторез", а затем произвели захват машины.

В пресс-службе добавили, что после выполнения задачи военнослужащие совершили многокилометровый марш-бросок по пересеченной местности в район сбора, отработали эвакуацию раненых с последующим оказанием первой медицинской помощи.

В учениях было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 25 единиц военной и специальной техники.

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РоссияНовосибирская область
Молния
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