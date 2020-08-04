В районе разлива ГСМ под Норильском более 410 тыс. кв. м почвы обработали сорбентом

"На начало месяца вдоль береговой линии пройдено 211 км по обоим берегам, обработано сорбирующими материалами 413 тысяч квадратных метров почвы. Установлена 201 линия боновых заграждений протяженностью 18 км", - сказал Бугров.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Более 410 тыс. квадратных метров почвы обработано сорбентом в районе разлива ГСМ под Норильском. Об этом во вторник сообщил старший вице-президент "Норникеля" Андрей Бугров на заседании рабочей группы по экологии в Общественной палате РФ.

Он добавил, что уже смонтированы два трубопровода, началась перекачка собранной с водоемов водно-топливной смеси. Ранее сообщалось, что с поверхности реки Амбарной собрано почти 26 тыс. кубометров смеси. Еще более 8,5 тыс. кубометров откачано из траншей и котлована в районе ТЭЦ-3. Из района станции вывезено также 189 тыс. тонн загрязненного грунта.

"Мы начали демонтаж цистерны, 25 августа демонтаж будет закончен, потом разберут бетонное основание, откачают то, что под ним скопилось, будет бурение до вечной мерзлоты, проверка состояния свай, деформации, отклонений. Исследованиям такого рода подлежат все четыре резервуара на ТЭЦ-3. Отдельно предусмотрен комплекс мер по изучению состояния грунтов. <...> Выполнены инженерные изыскания по контуру резервуаров №№ 5,2,3,4", - сказал Бугров.

По его словам, исследования также проводятся на Дудинской, Кайерканской и Норильской нефтебазах. Создается система мониторинга зданий и сооружений, задача - обеспечить безаварийность.

"Диагностика, оснащение датчиками, получение по каждому объекту огромного массива данных, математика, сопромат. На выходе будут вероятностные оценки устойчивости зданий и сооружений. Решение по выделению средств на ремонт объектов или в бюджете капитальных вложений, если требуется полная замена", - подчеркнул Бугров.

Об аварии

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и намерен ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.