СК на Алтае возбудил дело после пожара на турбазе "Горное солнце"

БАРНАУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело после пожара на туристической базе "Горное солнце" в Алтайском районе на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь", где при возгорании был нанесен тяжкий вред здоровью четырем туристам. Об этом сообщает во вторник следственное управление СК по регион.

Как ранее сообщало ГУ МЧС по региону, пожар произошел в ночь на 31 июля, были эвакуированы 25 человек. Как сообщили ТАСС в Минздраве Республики Алтай, куда в республиканскую больницу доставили пятерых пострадавших, три человека были госпитализированы и находились в состоянии ближе к тяжелому, у двоих были более легкие травмы и они были выписаны.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не соответствующих безопасности жизни и здоровья потребителя"). С 30 на 31 июля 2020 года произошло возгорание жилого здания на турбазе "Горное солнце" в ОЭЗ "Бирюзовая Катунь". Проживающие в здании двое мужчин получили ожоги, еще двое туристов - мужчина и женщина, пытаясь выбраться из горящего здания, выпрыгнули из окон третьего этажа и получили травмы", - сказал собеседник агентства.

Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК по региону, пострадавших, которые были направлены в медучреждение Республики Алтай, было пятеро, но тяжкий вред здоровью, в случае которого возбуждается уголовное дело, получили четверо из них. Следователи выясняют обстоятельства и причины пожара, проводятся необходимые следственные действия.

3 августа пресс-служба правительства Алтайского края сообщила, что в связи с резонансными происшествиями на турбазах края в регионе планируется провести совместные рейды служб МЧС, полиции, Роспотребнадзора, органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих организаций на предмет профилактики и предупреждения происшествий при оказании туристских услуг. 31 июля на другой турбазе были обнаружены тела четырех человек - родителей и двоих детей, которые, как сообщает СУ СК по региону, по предварительным данным, погибли от отравления окисью углерода от дизельных генераторов.