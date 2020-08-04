Иркутский художественный музей возобновил передвижные выставки

ТАСС, 4 августа. Иркутский областной художественный музей, старейший в стране после Эрмитажа и Третьяковки, возобновил работу передвижных экспозиций, прерванных из-за пандемии в марте 2020 года. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

"Проведение передвижных выставок было приостановлено из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас их постепенно отменяют. Это позволило музею возобновить работу с муниципальными образованиями. Первая выездная экспозиция начала работать в городе Зиме", - говорится сообщении. Также выставку увидят жители городов Тулун, Бирюсинск, Усолье-Сибирское, рабочего поселка Чунский.

Выставочный проект "Живем и помним" посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем собраны произведения, которые отражают восприятие Великой Отечественной войны несколькими поколениями художников - от фронтовиков, которые создавали произведения по собственным воспоминаниям и зарисовкам с натуры до современных художников, в чьем распоряжении были лишь воспоминания очевидцев.

Иркутская область остается на первом месте в Сибирском федеральном округе по числу заразившихся. Музеи в ограниченном режиме заработали в регионе с 14 июля. "Посещение музея осуществляется только по предварительной записи в виде индивидуальных или групповых экскурсий с количеством не более пяти человек и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5-2 метра. Все без исключения посетители обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Посетители без масок к осмотру экспозиций допускаться не будут", - уточняется на сайте музея.

Иркутский областной художественный музей - старейший в стране после Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи. Музей занимает девять исторических зданий и один парк с постройками в центре Иркутска. В его основе - картинная галерея городского головы Иркутска Владимира Сукачева, первые картины в которую он приобрел в 1870 году. Этот год считается годом основания музея. Сейчас в собрании музея более 23 тыс. произведений, оно считается богатейшим за Уралом.