На Байкальском ЦБК приступили к устранению угрозы утечки щелока в Байкал

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Уровень надшламовой и щелокосодержащей жидкости начали понижать в шлам-накопителях и аварийном накопителе на территории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, чтобы избежать утечки в Байкал. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального правительства.

После закрытия БЦБК на промплощадке осталось более 160 тыс. куб. м жидкости, содержащей черный щелок, который использовался как питательная среда для активного ила на промышленных канализационно-очистных сооружениях. Щелокосодержащая жидкость обнаружена в емкостях, в ливневой канализации и законсервированных очистных сооружениях. Кроме того, в картах-накопителях, где хранится шлам-лигнин и другие отходы комбината, повышен уровень надшламовых вод, и при возникновении паводковой ситуации может произойти утечка отходов в Байкал, такая угроза уже была летом 2019 года, когда шли обильные дожди.

"Понижение уровня надшламовой и щелокосодержащей жидкости БЦБК начали в Байкальске", - говорится в сообщении.

Черный щелок поместят в резервуары, эти емкости отремонтировали. В них можно поместить около 6 тыс. куб. м отходов, что позволит понизить уровень щелока в накопителях на 40-50 см. Это минимизирует риски утечки опасных веществ в Байкал. Надшламовые воды после очистки через канализационные сооружения сбрасывают в Байкал. Первоначальная очистка проводится на локальных очистных сооружениях БЦБК, дополнительная - на городских очистных Байкальска. Вода после очистки соответствует нормативам.

В июне правительство Иркутской области заключило соглашение на проведение работ по снижению уровня щелокосодержащей и надшламовой жидкости на БЦБК с компанией "Газэнергострой", получившей подряд на ликвидацию отходов комбината.

О комбинате

БЦБК с 1960-х годов до 2013 года был градообразующим предприятием Байкальска - моногорода на берегу Байкала на юге Иркутской области, где проживают более 12 тыс. человек. В картах-накопителях БЦБК, расположенных на берегу озера, за 50 лет работы комбината накопилось порядка 6,5 млн тонн твердых и жидких отходов, в том числе токсичных.

Первым оператором ликвидации отходов БЦБК была дочерняя структура Внешэкономбанка "ВЭБ Инжиниринг", однако разработанный ею проект был признан нереализуемым, так как в нем, в частности, не было учтено наличие черного щелока на промплощадке. В конце 2017 года Минприроды Иркутской области подписало контракт с Росгеологией на 5,9 млрд рублей. Холдинг не представил технологию ликвидации отходов, в связи с чем в марте 2020 года власти передали подряд компании "Газэнергострой - экологические технологии". До 31 января новый оператор должен представить технологию утилизации отходов, до 31 января 2024 года - провести саму ликвидацию.