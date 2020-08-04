На плитах мемориала жертв политических репрессий под Иркутском выгравируют имена погибших

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Имена и даты жизни жертв массовых политических репрессий выгравируют на плитах мемориала под Иркутском, где захоронены, по разным оценкам, от 15 до 17 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

"Как отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова, проект "Приспособление к современным условиям достопримечательного места "Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов" проходит первый этап реализации. Сейчас идет благоустройство территории. Возводятся новые стены памяти, где будут выгравированы фамилии жертв репрессий. Комиссия подержала предложение о нанесении на стену и дат жизни этих людей", - говорится в сообщении.

Сейчас установлены 12 тыс. фамилий захороненных под Иркутском жертв репрессий. На плитах мемориала оставят место для новых записей, так как поисковые работы на месте захоронения продолжаются. Реконструкция мемориала должна завершиться к ноябрю.

В конце 1980 годов в пригороде Иркутска в районе аэропорта обнаружили массовое захоронение. Судебно-медицинская экспертиза показала, что оно относится к 1937-1938 годам, то есть к периоду политических репрессий. Установлено, что в 1937 году в этой местности была спецзона для захоронения расстрелянных. В 1992 году на этом месте построили стену скорби. Мемориальному комплексу присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.