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На плитах мемориала жертв политических репрессий под Иркутском выгравируют имена погибших

На них также оставят место для новых записей, так как поисковые работы на месте бывшей спецзоны для захоронения расстрелянных продолжаются

ИРКУТСК, 4 августа. /ТАСС/. Имена и даты жизни жертв массовых политических репрессий выгравируют на плитах мемориала под Иркутском, где захоронены, по разным оценкам, от 15 до 17 тыс. человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области.

"Как отметила председатель комитета по социально-культурному законодательству областного парламента Ирина Синцова, проект "Приспособление к современным условиям достопримечательного места "Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов" проходит первый этап реализации. Сейчас идет благоустройство территории. Возводятся новые стены памяти, где будут выгравированы фамилии жертв репрессий. Комиссия подержала предложение о нанесении на стену и дат жизни этих людей", - говорится в сообщении.

Сейчас установлены 12 тыс. фамилий захороненных под Иркутском жертв репрессий. На плитах мемориала оставят место для новых записей, так как поисковые работы на месте захоронения продолжаются. Реконструкция мемориала должна завершиться к ноябрю.

В конце 1980 годов в пригороде Иркутска в районе аэропорта обнаружили массовое захоронение. Судебно-медицинская экспертиза показала, что оно относится к 1937-1938 годам, то есть к периоду политических репрессий. Установлено, что в 1937 году в этой местности была спецзона для захоронения расстрелянных. В 1992 году на этом месте построили стену скорби. Мемориальному комплексу присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.

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