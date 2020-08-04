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Авиакомпания NordStar возобновила единственный авиарейс из Томска в Кызыл

Полеты будут проходить два раза в неделю

ТАСС, 4 августа. Авиакомпания NordStar вновь начала регулярные полеты из Томска в Кызыл. Рейсы субсидируются правительством РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта Томска.

"Возобновились рейсы из Томска в Кызыл авиакомпании NordStar. <...> Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

По данным сайта аэропорта Томска, это единственный прямой рейс из Томска в Кызыл. По этому маршруту каждый понедельник и четверг будут летать самолеты АТР-42 вместимостью около 40 человек.

Рейс Томск-Кызыл субсидируется согласно постановлению правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ". Стоимость перелета в одну сторону составляет от 4 835 рублей, уточняется в сообщении.

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