Авиакомпания NordStar возобновила единственный авиарейс из Томска в Кызыл

ТАСС, 4 августа. Авиакомпания NordStar вновь начала регулярные полеты из Томска в Кызыл. Рейсы субсидируются правительством РФ, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе аэропорта Томска.

"Возобновились рейсы из Томска в Кызыл авиакомпании NordStar. <...> Рейсы будут выполняться два раза в неделю, по понедельникам и четвергам", - говорится в сообщении.

По данным сайта аэропорта Томска, это единственный прямой рейс из Томска в Кызыл. По этому маршруту каждый понедельник и четверг будут летать самолеты АТР-42 вместимостью около 40 человек.

Рейс Томск-Кызыл субсидируется согласно постановлению правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ". Стоимость перелета в одну сторону составляет от 4 835 рублей, уточняется в сообщении.