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Ущерб дорогам и сельхозугодиям от наводнения на Алтае составил около 140 млн рублей

Как сообщил глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев, пострадали 15 мостов и пять участков дамбы, они в ветхом состоянии и не выдержат второй удар

ТАСС, 5 августа. Сильные дожди в отдаленном приграничном Кош-Агачском районе Республики Алтай нанесли ущерб дорожной инфраструктуре и сельхозугодьям на общую сумму порядка 140 млн рублей, сообщил ТАСС глава района Серикжан Кыдырбаев.

"Пострадали 15 мостов, пять участков дамбы, они в ветхом состоянии, второй удар не выдержат. [Дамба защищает] села Тобелер, Кокоря, Кош-Агач и Ортолык", - сказал Кыдырбаев.

Он пояснил, что альтернативный проезд к населенным пунктам обеспечен, мосты "подлатали" силами района, но они находятся в плохом состоянии и нуждаются в серьезном ремонте. По его словам, район направил документы об ущербе в правительство республики. Кыдырбаев отметил, что в районе рассчитывают на поддержку властей региона.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в районе из-за прорыва дамбы, вызванного дождями, подтоплены приусадебные участки. Были размыты дороги, подтоплены сенокосные угодья, животноводческие хозяйства, погиб мелкий рогатый скот. Позднее на своей странице в Instagram глава района Кыдырбаев сообщил, что ситуацию с паводком в районе, граничащем с Монголией, удалось стабилизировать.

С 1 по 17 июля в Кош-Агачском районе количество осадков превысило норму на 258%. Кош-Агачский район находится на границе с Монголией, он приравнен к районам Крайнего Севера, население составляет около 20 тыс. человек.

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