Ущерб от прорыва дамб в Красноярском крае увеличили до 424 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 5 августа. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура пересчитала сумму ущерба рекам Сейба и Сисим, причиненную от прорыва каскада дамб золотодобывающего предприятия "Сисим" в октябре 2019 года в Красноярском крае. Размер ущерба увеличен с 362 до 424 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы региональной прокуратуры в среду.

Прорыв дамб на реке Сейба в Курагинском районе произошел 19 октября 2019 года. В результате был разрушен вахтовой поселок, погибли 20 человек, 23 человека получили травмы различной степени тяжести, а также одному человеку причинен крупный материальный ущерб.

"Лабораторными исследованиями установлено наличие значительного количества загрязняющих веществ, в том числе железа, меди и цинка. По подсчетам специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора размер ущерба в стоимостном выражении превысил 362 млн рублей. В ходе рассмотрения дела ущерб, причиненный загрязнением рек, пересчитан и составил более 424 млн. рублей", - говорится в сообщении.

По факту загрязнения рек было возбуждено уголовное дело, Росприроднадзор направил требование золотодобывающей компании "Сисим", чью дамбу прорвало в Красноярском крае, добровольно возместить вред за загрязнение рек. Компания отказалась от добровольного возмещения вреда. В настоящее время в Ленинском районном суде Красноярска рассматривается гражданский иск о возмещение вреда.

После прорыва дамб также было возбуждено уголовное дело о "Нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц" (по ч. 3 ст. 216 УК РФ). Следствие рассматривает в качестве приоритетной версии причин ЧП нарушения при ведении золотодобычи. Арестованы трое фигурантов: гендиректор золотодобывающего предприятия "Сисим" Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов и горный мастер Евгений Александров. На имущество компании был наложен арест.