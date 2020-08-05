Погода во время жесткой посадки вертолета на Алтае была нормальной

ТАСС, 5 августа. Погодные условия в день жесткой посадки вертолета Robinson на горе Белуха в Республике Алтай были нормальными, сообщили ТАСС в пресс-службе Западно-сибирской транспортной прокуратуры в среду.

"Вертолет Робинсон-66 б/н RA 06353, эксплуатируемый компанией "Алтай Авиа", <...> совершил жесткую посадку на западном склоне горы Белуха. Погодные условия нормальные, причины происшествия устанавливаются. ЗС МТУ Росавиации организовано проведение расследования, прокуратура проверяет исполнение законов в сфере безопасности полетов", - сообщили в ведомстве.

Инцидент

Ранее в ГУ МЧС по региону ТАСС сообщили, что 4 августа вертолет Robinson совершал экскурсионный полет. Вертолет совершил жесткую посадку в Усть-Коксинском районе в районе горы Белуха. На борту были пилот и пассажир, они не пострадали, оба были эвакуированы с горы другим вертолетом,

По словам представителя ГУ МЧС по региону, в 13:40 (9:40 мск) пилот и пассажир были доставлены на вертолетную площадку "Карасук" в Чемальском районе. В компании "Алтай Авиа" ТАСС отказались прокомментировать ситуацию.

Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. На месте работает следственная группа.

Гора Белуха является одной из крупнейших горных вершин в России. Находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай. Через массив Белухи проходит граница России и Казахстана. Со склонов горы берет начало река Катунь.