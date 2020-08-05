Власти Хакасии привлекут кредит Сбербанка в 1,8 млрд рублей

ТАСС, 5 августа. Правительство Хакасии рассчитывает привлечь кредитные средства Сбербанка России для погашения казначейского кредита в размере 1,755 млрд рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС заместитель главы республики - министр финансов региона Ирина Войнова.

В конце февраля правительство республики получило казначейский кредит на три месяца под 0,1% годовых в размере 1,755 млрд рублей для выплаты зарплат бюджетникам, выполнения социальных обязательств и разблокировки счетов муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность. В апреле власти республики отказались от привлечения коммерческого кредита, так как правительство РФ приняло решение продлить срок возврата действующих казначейских кредитов с 90 до 180 дней.

"Со Сбербанком будет заключен контракт и привлечены 1,755 млрд рублей. Эти средства будут направлены на гашение казначейского кредита", - сообщила Войнова. По ее словам, выбор банка-кредитора будет проводиться только из единственного поставщика, потому что на ранее объявленные аукционы не было подано других заявок.

По ее словам, кредит будет привлечен под 5,25% (ставка рефинансирования - 4,25% плюс 1%). Срок гашения казначейского кредита - 20 августа. Ранее сообщалось, что коммерческий кредит планируется привлечь сроком до конца 2021 года, его привлечение не приведет к росту государственного долга, так как один кредит будет замещен другим.

Государственный долг республики на 1 июня 2020 года составляет 22,5 млрд рублей, он увеличился с начала года на 1,8 млрд рублей, или на 8,7%. В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение.