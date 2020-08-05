Новосибирские предприниматели с марта привлекли 1,14 млрд рублей льготных кредитов

"Гарантийным фондом Новосибирской области в период более чем за четыре месяца (с 27 марта по 30 июля) выдано 70 поручительств на сумму 359,4 млн руб., сумма привлеченных финансовых средств составила 1,14 млрд рублей, принято 67 решений и подписано 52 дополнительных соглашения о кредитных каникулах до шести месяцев. Всего мерами поддержки, предлагаемыми фондом, смогли воспользоваться 189 предпринимателей", - говорится в сообщении.

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Предприниматели Новосибирской области привлекли более 1,14 млрд рублей кредитных средств под 2% за месяцы пандемии - с марта по август 2020 года, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

В регионе действует дополнительный пакет федеральных и региональных мер поддержки для организаций, чей основной ОКВЭД совпадает с утвержденным правительством РФ списком отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса. В числе этих мер полугодовая отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), арендных платежей, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство, приостановка проведения плановых и внеплановых проверок, отсрочка уплаты страховых взносов (и снижение их размера в два раза в некоторых случаях), реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, на один год ежемесячно равными долями, субсидии (гранты) в размере одного МРОТ на каждого сотрудника и другие.

"Поддержка выделяется разными ведомствами на разных уровнях: исполнительная власть и подведомственные организации, налоговая служба, банки. Наибольший перечень мер поддержки доступен предпринимателям из федерального перечня наиболее пострадавших отраслей. Таких отраслей насчитывается 12, среди них транспортная деятельность, культура, спорт, деятельность турагентств и отельный бизнес, общепит, здравоохранение, СМИ и другие", - приводятся в сообщении слова заместителя министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максима Останина.

Режим ограничений, связанный с пандемией нового типа коронавируса, в Новосибирской области введен 31 марта и частично действует до сих пор.

Всего в Новосибирской области коронавирус обнаружили у 9 846 человек. Умерли 255 человек, выздоровели 8 194 человека.