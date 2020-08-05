Росприроднадзор получил предложение "Норникеля" уточнить ущерб от разлива топлива

"Мы его сегодня получили. Письмо на рассмотрении", - рассказали в Росприроднадзоре.

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор получил письмо "Норникеля" с предложением уточнить оценку ущерба окружающей среде от разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска. В настоящий момент оно находится на рассмотрении, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

При этом "Норникель" рассчитывает урегулировать вопрос о возмещении вреда от разлива топлива в досудебном порядке благодаря совместной работе в рамках межведомственной рабочей группы, отметили в компании.

"Мы рассчитываем, что совместная работа в рамках созданной Минприроды РФ Межведомственной рабочей группы позволит определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, разработать дорожную карту по их устранению, выработать максимально эффективные меры по восстановлению окружающей среды, уточнить как подходы к решению проблемы, так и объем нанесенного ущерба. Такая совместная работа может создать базу для внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда окружающей среде", - говорится в комментарии статс-секретаря - вице-президента "Норникеля" Дмитрия Пристанскова, слова которого передает пресс-служба компании.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов.

Росприроднадзор оценил ущерб экологии в почти 148 млрд руб. "Норникель" не согласился с методикой расчета и заявил о намерении ее оспаривать, однако подтвердил обязательства ликвидировать последствия аварии за свой счет.