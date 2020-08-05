Депутата Госдумы Щапова зарегистрировали кандидатом в губернаторы Иркутской области

ИРКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Иркутской области в среду зарегистрировала кандидатом в губернаторы области от КПРФ депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Михаила Щапова (КПРФ). Он стал первым зарегистрированным кандидатом в губернаторы, сообщили ТАСС в пресс-службе облизбиркома.

"Михаила Щапова зарегистрировали в качестве кандидата", - сказал собеседник агентства.

Как сообщила в среду пресс-служба Щапова, с четверга он планирует начать активную избирательную кампанию, а примерно через две недели будет представлена программа кандидата.

Всего документы для регистрации в облизбирком подавали восемь претендентов на пост губернатора. Кроме Щапова, это Григорий Вакуленко от "Гражданской платформы", Геннадий Щадов от Коммунистической партии социальной справедливости, Максим Евдокимов от партии "Родина", Лариса Егорова от "Справедливой России", Андрей Духоников от ЛДПР. Они представили листы поддержки с подписями муниципальных депутатов и глав. Двое самовыдвиженцев - врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр города Бодайбо Евгений Юмашев - сдали в избирком для регистрации подписи избирателей, муниципальных депутатов и глав.

Всего в избирательную комиссию документы для участия в выборах главы региона подавали 17 человек. Позднее двое самовыдвиженцев отказались от участия в выборах, семеро претендентов не сдали документы для регистрации.

Досрочные выборы губернатора Иркутской области объявлены в связи с тем, что 12 декабря 2019 года ушел в отставку коммунист Сергей Левченко, который был избран губернатором в сентябре 2015 года. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России. Выборы губернатора Иркутской области будут проходить в течение трех дней - с 11 по 13 сентября. ЦИК России 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.