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Авиаполк в Красноярском крае получил пять модернизированных МиГ-31БМ

В ходе модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены их тактические характеристики
МиГ-31БМ Пресс-служба Центрального военного округа
Описание
МиГ-31БМ
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 5 августа. Пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поставлены в авиаполк в Красноярском крае после прохождения модернизации и ремонта. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду пресс-службой Центрального военного округа

"Авиационный полк, дислоцированный в Красноярском крае, получил пять сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. В ходе заводского ремонта и модернизации были обновлены авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены тактические характеристики перехватчиков, что повысило их боевые возможности", - сообщили в пресс-службе.

Самолеты уже прибыли на аэродром базирования и в ближайшее время заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности.

Сверхзвуковой МиГ-31 - единственный в истории советских и российских ВВС истребитель, официально именуемый "воздушным кораблем". Предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

Теги
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