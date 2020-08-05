Росприроднадзор выявил в выбросах омской компании превышение нормы бензапирена

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Сибирское управление Росприроднадзора выявило в ходе внеплановой проверки компании "Университет экологических проблем" в Омске, которая занимается сбором и утилизацией отходов, ряд нарушений природоохранного законодательства, включая четырехкратное превышение в выбросах нормы токсичного бензапирена. Об этом сообщили в среду пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Омской области.

Бензапирен - вещество первого класса опасности, которое проникает в организм через кожу, органы дыхания и желудочно-кишечный тракт и вызывает онкологические заболевания, мутагенное и эмбриотоксическое воздействие.

"При проведении внеплановой проверки выявлены нарушения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Установлено превышение нормативов выбросов бензапирена от стационарного источника выбросов в 4 раза с учетом погрешности. Выбросы этилбензола, бензола, толуола, о-ксилола не учтены в инвентаризации источников выбросов, проекте ПДВ и разрешении на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - сообщила пресс-служба.

Проверка была проведена Сибирским управлением Росприроднадзора, которому омское Минприроды в июне 2020 года направило информацию о выявлении в атмосфере Омске с подветренной стороны "Университета экологических проблем" превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) этилбензола, фенола и аммиака. Компании выписан протокол об административной правонарушении, выдано предписание об устранении нарушения в срок до 28 августа.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.