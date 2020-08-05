Дети новосибирских медиков, работающих с коронавирусом, смогут отдохнуть в лагерях осенью

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Новосибирские власти намерены на осенних каникулах организовать смену в оздоровительных лагерях для детей медиков, работающих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила ТАСС в среду уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

"Планируем на октябрь, на каникулы открыть загородные лагеря для пребывания детей медработников, которые сегодня борются с коронавирусом", - сказала Болтенко.

Как пояснила ТАСС заместитель министра труда и социального развития Ольга Потапова, изначально оздоровительную кампанию для детей медиков планировалось организовать в летний период, однако эпидситуация не позволила этого сделать. Предварительно, в загородных лагерях смогут отдохнуть порядка 1,5-1,7 тыс. детей. Для организации отдыха министерством рассматривались около 10 оздоровительных учреждений. "Это, как правило, круглогодичные лагеря, достаточно крупные", - пояснила собеседница агентства. Она добавила, что отдых детей будет организован согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора.

Как сообщал ТАСС ранее, детские оздоровительные лагеря в Новосибирской области, смены в которых ранее были перенесены на июль и август из-за пандемии коронавируса, в этому году так и не начали свою работу. Планировалось, что летом их посетят около 136 тыс. детей.