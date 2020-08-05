Трассу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий реконструируют до 2026 года

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. "Новосибирскавтодор" реконструирует автодорогу Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий, одну из двух крупных трасс, соединяющую Новосибирскую и Кемеровскую области. Ремонтные работы проведут на участке с 12-го по 24-й километр, следует из документации на сайте госзакупок.

"По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе", - указано в материалах закупки.

Заказчиком работ выступило "Территориальное управление автомобильных дорог" Новосибирской области. Стоимость работ, равная начальной цене контракта, составит 3,87 млрд рублей. Средства выделят из областного бюджета. Согласно закупочной документации, подрядчик обязан до 20 сентября 2026 года провести реконструкцию двух пусковых комплексов.

Как сообщается на сайте "Территориального управления автомобильных дорог", необходимость реконструировать дорогу появилась из-за достижения ее максимальной пропускной способности. Перегруженность транспортными средствами вызвана близостью к Новосибирску и большому количеству садовых обществ. Состояние дороги оценивалось как неудовлетворительное, не соответствующее требованиям безопасности дорожного движения.

С вводом в эксплуатацию Восточного обхода Новосибирска интенсивность движения и перегруженность участка с 12-го по 24-й км еще возрастут, что усложнит проезд.

Трасса Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий одна из двух дорог, которая связывает Новосибирскую и Кемеровскую область. В 2018 году на участке от 42-го до 43-го километра завершился капремонт, его общая стоимость составила 31,8 млн рублей.