Суд обязал "Омский каучук" устранить нарушения природоохранного законодательства

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Советский районный суд Омска по иску Сибирского управления Росприроднадзора обязал завод "Омский каучук", на котором были выявлены неучтенные выбросы метана, в течение шести месяцев устранить нарушения. Об этом сообщила в среду ТАСС представитель суда Елена Бедаш.

В феврале 2020 года Росприроднадзор после выявления возле завода в атмосфере повышенного содержания загрязняющих веществ провел на "Омском каучуке" внеплановую проверку, в ходе которой на предприятии были выявлены неучтенные выбросы метана. Повторная проверка, прошедшая в июне, показала, что завод не устранил выявленные нарушения.

"Суд решил требования Сибирского управления Росприроднадзора удовлетворить, признать бездействие АО "Омский каучук" по неисполнению пунктов предписания по устранению выявленных нарушений <…> незаконными и обязать "Омский каучук" в течение 6 месяцев с момента вступления решения в законную силу исполнить эти предписания, привести в соответствие с требованиями действующего законодательства", - сказала Бедаш.

В "Омском каучуке" ТАСС рассказали, что выявленные нарушения не несут угрозы экологии и здоровью жителей города. По словам представителя завода, Росприроднадзор в ходе судебного заседания отказался от требования приостановить эксплуатацию пяти единиц оборудования и потребовал внести изменения о составе выбросов в нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) предприятия. "Таким образом, суд решил, что завод "Омский каучук" будет вносить изменения в нормативную документацию предприятия, в которой отражены ограничения по нагрузке на экологию. Данный документ пройдет согласование в Росприроднадзоре и Роспотребнадзоре. Со своей стороны предприятие внесет нужные корректировки максимально быстро", - подчеркнули в "Омском каучуке".

Иск природоохранной прокуратуры

Советский районный суд также рассматривает иск Омской межрайонной природоохранной прокуратуры, которая требует признать незаконной деятельность завода по выбросу вредных загрязняющих веществ в атмосферных воздух с превышением установленных нормативов выбросов, обязать приостановить выбросы от стационарных источников до достижения установленных нормативов ПДВ и обязать предприятие привести в соответствие с требованиями законами инвентаризацию источников выбросов. Очередное заседание назначено на 10 августа.

Прокуратура подала в суд по результатам проверки на предприятии, в ходе которой были выявлены факты превышения выбросов таких веществ, как альфа-метилстирол, аммиак, ацетон. Не соблюдались на предприятии и требования по расчету и контролю за объемом загрязняющих выбросов в части учета их источников.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.