В Омске планируют создать самую протяженную благоустроенную набережную в Евразии

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области и мэрия Омска разрабатывают проект создания в миллионном городе пятнадцатикилометровой, самой протяженной в Евразии, благоустроенной набережной, которая пройдет по берегу Иртыша через весь Омск, рассказал в среду ТАСС губернатор региона Александр Бурков. Стоимость проекта предварительно оценивается в 7,3 млрд рублей.

"Создание в Омске самой протяженной в Евразии набережной - очень амбициозная идея, которая позволит раскрыть для жителей и гостей города всю красоту и мощь нашей реки Иртыш. Мы презентовали проект, разработанный городским центром компетенций (Центр компетенций по вопросам городской среды - прим. ТАСС), министру экономического развития РФ Максиму Решетникову. На федеральном уровне сегодня поддерживают подобные комплексные инфраструктурные преобразования. Сейчас предстоит разработка концепции с учетом мнения граждан и экспертного сообщества, работа с проектно-сметной документацией и несколько лет для реализации", - сказал Бурков.

По словам губернатора, при осуществлении проекта планируется задействовать несколько источников финансирования. "Федеральный, региональный и муниципальные бюджеты - без их участия такой масштабный проект, конечно же, не реализовать. Но нам важно привлекать частные инвестиции. Опыт других городов показывает, что это может быть интересно даже иностранным инвесторам", - подчеркнул глава региона. Стоимость проекта предварительно оценивается в 7,3 млрд рублей.

Планируется, что по всей набережной будет проходить непрерывная велопешеходная дорожка. Предусмотрено 11 хабов - центров притяжения трафика (торговля, питание, досуг), расположенных на определенном расстоянии друг от друга вдоль набережной. "Это будут точки, доступные во время пешеходной прогулки. Речной порт, Бульвар Победы, ТК "Океан", Куйбышевский пляж, Омская крепость, Первомайский пляж, Парк Зеленый остров, Дворец пионеров, Академия Авангард, Советский парк, Северный причал", - сказал губернатор.

Бурков отметил, что в проект набережной гармонично вольются уже реализованные проекты благоустройства - реконструированный бульвар Победы, отреставрированная "Газпромом" улица Чокана Валиханова, восстановленные объекты Омской крепости. В сердце Омска - устье реки Омь - планируется построить велопешеходный мост, который соединит левый и правый берега. Работа над набережной начнется с 2021 года с реконструкции парка "Зеленый остров" на берегу Иртыша по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".

По словам главы региона, при проработке проекта будет учитываться мнение жителей города. "Проект будет обсуждаться как с профессиональным сообществом, так и с населением. А мнение омичей - это самое важное. Набережная пользуется популярностью у всего населения - у спортсменов, молодежи, пенсионеров - и кто, как не они, могут рассказать нам о том, что здесь можно улучшить", - подытожил Бурков.