Дорога до Телецкого озера на Алтае станет частью Чуйского тракта

ТАСС, 5 августа. Дорога в Республике Алтай, ведущая к популярному у туристов Телецкому озеру, станет частью федеральной трассы Р-256 (Чуйский тракт). Это стало возможным благодаря передаче участка региональной дороги в федеральную собственность, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Телецкое озеро - одно из крупнейших и глубочайших озер в России. Озеро находится в списке всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Дорога до Телецкого озера была передана Росавтодору в мае 2020 года. Чуйский тракт идет от Новосибирской области через Алтайский край и Республику Алтай до границы с Монголией, его расстояние около тысячи километров - федеральную трассу постоянно ремонтируют, проводят работы по расширению полос.

"Федеральное дорожное агентство оперативно приняло решение передать в федеральную собственность участок дороги к Телецкому озеру. Это двухполосная дорога от города Горно-Алтайск до села Артыбаш у озера, ее протяженность 140,3 км. Дорога станет частью трассы Р-256, что поможет обеспечить людям более комфортный проезд, провести ремонт", - сообщает пресс-служба.

Дорога до Телецкого озера - один из самых востребованных маршрутов в регионе, там проезжает огромное количество автомобилей, при этом, как отмечают в пресс-службе, трасса требует серьезного ремонта, - она должна быть комфортной и безопасной. Из 140,3 км трассы ранее нормативу соответствовали лишь около 40 км - это менее 30%, так что Упрдор "Алтай" (обслуживает федеральные трассы в регионах Алтая) начал отдельные ремонты.

Как отмечают в пресс-службе, серьезная федеральная помощь в части ремонтов дорог оказывается в рамках национального проекта "безопасные и качественные дороги", как сообщалось ранее, в 2020 году нацпроект позволит отремонтировать рекордную для региона протяженность трасс за год - 155 км. Уже выполнено более 50% работ. Как сообщала ранее пресс-служба, в этом году стоимость работ по дорожному нацпроекту составит 1,4 млрд рублей.

Республика Алтай - горный регион с населением около 218 тыс. человек, в том числе около 63 тыс. проживают в единственном в регионе городе - Горно-Алтайске. Основные направления деятельности - туризм и сельское хозяйство.