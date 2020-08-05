Омская область в 2020 году направит более 1 млрд рублей на решение проблем дольщиков

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области в 2020 году при поддержке федерального бюджета направит на решение проблем дольщиков более 1 млрд рублей. Как в среду в эфире местного телеканала ГТРК "Иртыш" заявил губернатор региона Александр Бурков, на эти средства из 27 проблемных домов будут завершены четыре долгостроя, дольщикам еще четырех домов выплатят компенсацию.

"В этом году за счет федеральной поддержки мы планируем решить проблему как минимум по восьми домам. Четыре дома мы будем достраивать, в четырех домах будем компенсировать [дольщикам]. Этим мы сможем решить проблемы 860 дольщиков", - сказал Бурков.

По его словам, на эти цели федеральный бюджет выделил 1 млрд рублей, региональный - 150 млн рублей. Бурков отметил, что регион работает над этой проблемой и достраивает каждый год по несколько домой, несмотря на финансовые трудности. "Президентом поставлена задача, создан фонд поддержки дольщиков на федеральном уровне, фонд у нас в регионе", - отметил губернатор.

В конце апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил властям Омской области проанализировать ситуацию и ускорить работу по решению проблем участников долевого строительства.

В Омской области остается 27 домов с неисполненными обязательствами перед дольщиками. На завершение их строительства необходимо около 4,8 млрд рублей. Для решения проблемы дольщиков регион готов безвозмездно подключать проблемные дома к сетям ресурсных организаций, устанавливать льготы для застройщиков, согласившихся на помощь в решении проблем дольщиков. В частности, в Омской области принят закон о предоставлении земельного участка в аренду без торгов инвестору, взявшемуся построить жилье с передачей части квартир дольщикам.