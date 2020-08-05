В Туве возбудили уголовное дело из-за хищений при строительстве домов для сирот

ТАСС, 5 августа. Следователи возбудили уголовное дело после выявленных прокуратурой Тувы нарушений при строительстве домов для детей-сирот. Должностные лица государственного казенного учреждения республики "Госстройзаказ" подозреваются в хищении бюджетных средств, сообщается на сайте прокуратуры республики.

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. <...> Должностные лица государственного казенного учреждения Республики Тыва "Госстройзаказ", зная о том, что подрядные работы не исполнены, подписали документы, [которые] послужили основанием для выделения бюджетных средств на оплату контракта. Тем самым должностными лицами учреждения совершены мошеннические действия по хищению бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверила ход строительства двух двухквартирных домов для детей-сирот в селе Сарыг-Сеп, затем направила материалы проверки в районное следственное управление СК РФ по региону для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц "Госстройзаказа", "подписавших фиктивные документы о приемке выполненных работ и оплативших стоимость фактически невыполненных работ", уточняется в сообщении. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Максимальное наказание - лишение свободы на четыре года.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношнии должностных лиц "Госстройзаказа" за нарушения при строительстве водозабора по нацпроекту "Экология" в селе Хову-Аксы, сообщалось в понедельник, 3 августа, на сайте Генеральной прокуратуры РФ. В республику не поступило оборудование на 50 млн рублей, а стоимость его была многократно завышена. На месте предполагаемого строительства проверяющие обнаружили два котлована, заполненные ливневой водой, а работники подрядчика работы не вели и на объекте строительства отсутствовали.