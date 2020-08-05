Очаги открытого горения вновь появились на мусорном полигоне в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 августа. /ТАСС/. Очаги открытого горения локально вновь появились на полигоне твердых бытовых отходов "Левобережный" в Кировском районе Новосибирска, где почти сутки происходит глубинное тление из-за пожара, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"В настоящий момент на полигоне бытовых отходов на ул. Малыгина во время глубинного тления мусора локально возобновились очаги открытого огня", - сообщили в пресс-службе. На месте со стороны администрации объекта работают четыре поливомоечные машины и четыре бульдозера, также в ликвидации возгорания участвуют пять единиц техники пожарно-спасительных подразделений.

Отмечается, что угрозы распространения огня нет. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура в свою очередь инициировала проведение проверки по факту возгорания. В настоящее время взяты пробы воздуха для проведения исследований. Результаты проверки поставлены на контроль.

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший по нескольку дней, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на среду. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако на свалке весь день происходило глубинное тление, из-за чего ее окрестности окутал дым.