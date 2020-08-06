Омская область в 2020 году субсидирует приобретение 40 автобусов на газовом топливе

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Омской области выделило в 2020 году 41,5 млн рублей на субсидирование приобретения муниципальными перевозчиками 40 автобусов на газовом топливе. Как рассказал ТАСС начальник управления транспорта министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Лазуткин, это позволит на 10% обновить автопарк в сельских районах, изношенность которого превышает 90%.

"Регион выделил 41,5 млн рублей, уже приобретено 10 автобусов на газовом топливе, сейчас будет еще порядка 30 машин. Они будут приобретаться на условиях софинансирования с перевозчиками, которые за это обязуются осуществлять перевозки на муниципальных маршрутах в течение трех лет", - сказал Лазуткин.

По его словам, изначально планировалось приобрести весь транспорт на метане, который является наиболее перспективным альтернативным топливом для автомобилей. "Основная задача - обновить автобусы в районах, там изношенность автопарка, который насчитывает 402 машины, превышает 90%. Но для этого нужна сеть метановых заправок, которая только создается", - сказал начальник управления. Поэтому большая часть машин приобретена на газе пропан, который имеет намного большее распространение в регионе.

Лазуткин пояснил, что именно субсидирование приобретения транспорта позволит ускорить обновление автопарка. "Так на эти средства можно было купить 20 автобусов, а так в два раза больше. Это взаимовыгодное сотрудничество с перевозчиком. Если он вдруг решит уйти с муниципального маршрута, то должен будет вернуть субсидию", - отметил он.

Автобусы остаются одним из основных видов межмуниципального транспорта в Омской области, где проживает более 1,92 млн человек. Регион с запада на восток пересекает Транссибирская железнодорожная магистраль, с юга на восток - река Иртыш, которая в последние годы практически не используется для пассажирских перевозок. Местные авиаперевозки используются только частными компаниями для транспортировки вахтовиков.