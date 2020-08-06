В ЕДДС сообщили, что дымом от горящей свалки в Новосибирске заволокло Бердск

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Жители второго крупнейшего города Новосибирской области - Бердска - обращаются с жалобами на задымление, идущее со стороны полигона твердых бытовых отходов в Новосибирске, где вторые сутки происходит глубинное тление после пожара, сообщили ТАСС в ЕДДС Бердска.

"Поступили обращение от жителей, в Бердске стоит дымка. Скорее всего, от горящей свалки", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, дым от свалки южным ветром уходит в сторону Бердска. Жители в социальных сетях жалуются на сильный едкий дым в некоторых районах города, пришедший в ночь на четверг. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура ранее инициировала проведение проверки по факту возгорания.

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший по несколько дней, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на среду. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако на свалке второй день происходило глубинное тление, из-за чего ее окрестности окутал дым. В ночь на четверг очаги открытого горения локально вновь появились на полигоне.