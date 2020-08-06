Более 900 тыс. семей с детьми в Новосибирской области получили выплаты в период пандемии

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Дополнительные выплаты в период пандемии коронавируса получили более 900 тыс. семей с детьми в Новосибирской области. Программа поддержки малообеспеченных семей, воспитывающих детей в возрасте от трех до семи лет, началась в июне, всего жители области получили свыше 14,3 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Многие семьи получили выплаты сразу за шесть месяцев, поскольку начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года. Размер ежемесячной выплаты - 6 018,5 рублей. Пособия назначены на 75,8 тыс. детей, родителям этих детей в общей сложности переведено более 2,8 млрд рублей. Напомним, право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11 738 рублей", - говорится в сообщении.

Также дополнительные выплаты получили 32 тыс. заявителей, имеющие несовершеннолетних детей и уволенные после 1 марта 2020 года. Из бюджета в такие семьи направили 156 млн рублей, поддержку получили 51,5 тыс. детей.

По данным отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, на дополнительные выплаты по 5 тыс. рублей на детей до трех лет и единовременные выплаты по 10 тыс. рублей семьям региона перечислено более 11,3 млрд рублей. Право на подачу заявлений сохраняется до 1 октября.

Режим ограничений, связанный с пандемией нового типа коронавируса, в Новосибирской области введен 31 марта и частично действует до сих пор.

Поддержать родителей с детьми распорядился президент России Владимир Путин. Весной он предложил с апреля по июнь выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет. Для семей с детьми в возрасте от трех до 16 лет была предусмотрена единовременная выплата в 10 тыс. рублей. В обращении к гражданам 23 июня глава государства анонсировал вторую выплату детских пособий в размере 10 тыс. рублей. Такую финансовую помощь получат все семьи с детьми в возрасте до 16 лет.