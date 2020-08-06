В атмосфере Омска зарегистрировали тройное превышение нормы сероводорода

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Передвижная лаборатория центра экологического мониторинга Омска зарегистрировала рано утром в четверг тройное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды. Замеры были произведены после массовых жалоб жителей города на химический запах.

В Омске регулярно происходят выбросы в атмосферу загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.

"В ночь с 5 на 6 августа от населения поступило много жалоб, передвижная эколаборатория выезжала в Советский округ для отбора проб качества атмосферного воздуха. Зафиксировано превышение сероводорода от 1,4 до 3,1 ПДК в разных точках города. Широкая площадь распространения превышений, предположительно, обусловлена высоким источником выбросов", - сказали в Минприроды.

Собеседник агентства отметил, что из-за штиля в Омске с 11:00 (8:00 мск) 5 августа до 7:00 (4:00 мск) 6 августа для промышленных предприятий введен режим неблагоприятных метеоусловий.

В Советском округе Омска расположен северо-западный промышленный узел, включающий, в частности, крупнейшие нефтехимические предприятия региона. При этом резкий химический запах ощущается практически по всему городу, включая Октябрьский и Ленинский округа, которые расположены в другом конце города, сообщают жители города в местных группах соцсетей.

В Минприроды сообщили, что результаты замеров переданы в Росприроднадзор для принятия мер реагирования, так как предполагаемый источник - объект федерального экологического надзора. "Также информация направлена в Роспотребнадзор и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру", - сказали в министерстве.