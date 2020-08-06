На бывшем "Усольехимпроме" выявили 12 цистерн, подлежащих срочной утилизации

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Специалисты Минобороны при обследовании промышленной площадки бывшего предприятия "Усольехимпром" в Иркутской области выявили 12 цистерн, которые необходимо срочно утилизировать. Об этом в четверг сообщил ТАСС мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

Цистерны находятся в аварийном состоянии, есть риск утечки опасных веществ. Как сообщил мэр, на текущей неделе в Усолье-Сибирское заезжают специалисты Росатома и войск радиационной, химической и биологической защиты. Содержимое аварийных цистерн они перекачают в безопасные емкости, которые складируют и будут их охранять, пока не решится вопрос с утилизацией.

По словам Торопкина, всего на промплощадке, по последним данным, было найдено 99 цистерн, две из них утилизировали в 2019 году. "Какие-то из них пустые, какие-то перевернуты, но у них есть донный остаток. Большую часть предстоит еще обследовать, узнать, что в них. Может быть, там просто какая-то органика", - пояснил мэр.

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

Тридцатого июля президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.