Мэр Новосибирска сообщил, что ликвидация тления на полигоне ТБО займет несколько суток

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Ликвидация тления на полигоне ТБО в Кировском районе Новосибирска, дым от которого распространился на ближайшие районы и город Бердск, займет несколько суток. Очагов открытого пламени на территории нет, заявил в четверг журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Сейчас мы совместно с правительством Новосибирской области предприняли определенные действия для того, чтобы завезти грунт, которым проводится засыпка территории возгорания, что позволит окончательно избавить от возможности дальнейшего возгорания и дыма. Потому что дым остается. <…> Потребуется несколько суток, чтобы полностью закрыть грунтом территорию возгорания полигона", - рассказал мэр.

Он добавил, что по прогнозам метеослужб, в ближайшие дни ожидается северо-западный ветер, который будет дуть мимо Новосибирска, поэтому жители города запах с полигона не почувствуют. Кроме того, синоптики прогнозируют выпадение осадков, что поможет в ликвидации очага возгорания. Локоть отметил, что в настоящее время правоохранительные органы проводят расследование причин возгорания, однако об итогах говорить пока рано, вывод следствия носит предварительный характер.

Полигон твердых бытовых отходов "Левобережный", ранее неоднократно горевший по несколько дней, загорелся в Кировском районе Новосибирска в ночь на среду. Открытое горение удалось ликвидировать за 12 минут, однако на свалке второй день происходило глубинное тление, из-за чего ее окрестности окутал дым. В ночь на четверг очаги открытого горения локально вновь появились на полигоне.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура вместе со специалистами Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологи в Новосибирской области" организовали проверку по факту возгорания. В настоящее время взяты пробы воздуха для проведения исследований. Результаты проверки поставлены на контроль.

Жители второго крупнейшего города Новосибирской области - Бердска - 6 августа обратились с жалобами на задымление, идущее со стороны полигона ТБО, где вторые сутки происходит глубинное тление после пожара.