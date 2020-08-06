Роспотребнадзор закрыл 280 объектов в Кузбассе из-за эпидемиологических нарушений

Ранее сообщалось, что в конце июля в Кузбассе был зафиксирован самый большой прирост заболеваемости среди регионов Сибири. За последнюю неделю месяца пациентов с подтвержденным коронавирусом в Кузбассе стало на 17% больше. В настоящий момент тенденция по увеличению числа новых выявленных случаев в регионе сохраняется, по решению региональных властей в городах на юге Кузбасса введены новые ограничительные меры - закрыты торговые центры, кафе, спортзалы, учреждения культуры.

КЕМЕРОВО, 6 августа. /ТАСС/. Работа 280 предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг в Кузбассе приостановлена по итогам проверок Роспотребнадзора из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований в связи с распространением коронавируса, в том числе несоблюдения обязательного масочного режима. По мнению главного санитарного врача Кузбасса Евгения Окса, массовые нарушения противоэпидемических мероприятий являются одной из главных причин распространения коронавируса в регионе.

"Причины сложившейся ситуации: первое - снятие ограничений, которые были введены, второе - нарушение всех возможных противоэпидемических мероприятий как со стороны населения, так и со стороны бизнеса. Никто ничего не соблюдает. <…> На сегодняшний день у нас приостановлена деятельность 280 объектов за нарушения - за создание условий, несущих угрозу жизни и здоровья. Это разные объекты - это торговля, бытовое обслуживание, общественное питание", - сказал Окс на пресс-конференции в администрации правительства Кузбасса в четверг.

В Кузбассе продолжает действовать обязательный масочный режим. Персонал объектов торговли, общественного питания и сферы услуг должен работать в перчатках и масках, на входе обязательна обработка рук антисептиком, также необходимо контролировать число посетителей и соблюдение ими масочного режима. Влажную уборку помещений следует проводить каждые 3 часа. Власти Кузбасса намерены усилить контроль за соблюдением этих требований и проводить ежедневные рейды.

"Ряд органов исполнительной власти сейчас уполномочены на осуществление контрольных мероприятий. Сейчас в каждом муниципальном образовании сформированы рабочие группы, которые будут работать ежедневно без выходных и с бизнесом, и с населением в транспорте, в торговле, предприятиях общественного питания. Проверки будем осуществлять ежедневно и тотально", - отметила на пресс-конференции начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса Вероника Трихина, добавив, что нарушителей будут привлекать к административной ответственности и штрафовать.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе выявлено 4 158 случаев заражения коронавирусом, в том числе 96 - за последние сутки. 2 795 человек выздоровели, 28 умерли.