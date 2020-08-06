В Омской области возобновил работу единственный в России сельский зоопарк

ОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Единственный в России сельский зоопарк в поселке Большеречье Омской области открылся в четверг после четырехмесячного перерыва в работе из-за пандемии коронавируса. Как сообщила ТАСС директор зоопарка Юлия Сырецкая, в первый же день работы, несмотря на расстояние в 200 км и рабочий день, увидеть зверей приехало большое количество посетителей из Омска.

"Мы только открылись, есть наплыв посетителей, едут горожане, хотя больше всего людей мы ожидаем завтра и в субботу. Мы распределяем потоки посетителей, скоплений людей на территории зоопарка нет, все хорошо", - сказала Сырецкая, добавив, что посетители обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Она отметила, что зоопарк за время самоизоляции провел реконструкцию нескольких вольеров. "У нас обновлены вольер обезьян, у которых всегда много посетителей, вольеры для енотов и барсуков. Также у нас появилась за это время новая белая медведица Забава, родились тигрята краснокнижного амурского тигра", - уточнила директор зоопарка.

По словам начальника научно-методического отдела зоопарка Натальи Болотовой, звери, которые за несколько месяцев отвыкли от посетителей, нормально переносят повышенное внимание к себе. "Конечно, сегодня тяжеловатый день, особенно для малышей, которые родились в этом году и выросли без посторонних лиц. Барсуки и еноты точно будут прятаться, а тигрята пока в тени с мамой, но близко точно подходить не будут", - сказала она.

Болотова добавила, что возвращению посетителей радуются медведи, копытные животные и обезьяны. "У обезьян вообще праздник, потому что мы сейчас продаем фрукты, которыми их можно угостить. Медведи тоже радуются, они любят общение, скучали по людям, выглядывали, когда кто-то идет", - отметила представитель зоопарка.

Большереченский зоопарк располагается в Омской области в живописной пойме речки Большой, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них 63 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.