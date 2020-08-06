Жители Новосибирска сами выберут место установки стелы "Город трудовой доблести"

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Новосибирцам предложат три городских площадки для установки стелы в честь присвоения Новосибирску статуса "Город трудовой доблести". В списке площадь Лунинцев на пересечении улиц Нарымской и Челюскинцев, кольцо в парке "Березовая роща" и площадь Калинина, сообщил в четверг журналистам мэр Анатолий Локоть.

"Я предлагаю продолжить обсуждение общественное этих трех площадок, вынести их на комитет, посмотреть, как новосибирцы оценят эти площадки. И учесть мнение, которое получится в результате", - сказал мэр.

Жители Новосибирска с 20 июля по 5 августа подавали предложения по месту установки стелы в честь присвоения столице СФО почетного звания "Город трудовой доблести". Как отметил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, среди предложений были и другие площадки, однако по техническим причинам разместить памятник на них невозможно.

Локоть уточнил, что для проекта стелы еще не разработали проектно-сметную документацию, до сих пор нет понимания, будет это стела ли монумент. Мэр заверил, что работы профинансируют из городского бюджета, однако не исключил, что власти обратятся за помощью к новосибирцам, чтобы горожане чувствовали себя причастными к строительству.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного звания "Город трудовой доблести" 20 городам. В перечень вошли Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск и Боровичи.