В Алтайском крае направят 35 млн рублей на реконструкцию сцены драмтеатра им. Шукшина

БАРНАУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Сцену Алтайского краевого театра драмы им. В. М. Шукшина полностью реконструируют за 35 млн рублей - такие средства на обновление главной сцены края будут направлены из бюджета региона, сообщает в четверг пресс-служба правительства края.

Сцена Алтайского краевого театра драмы - одна из самых больших в Сибири, ее площадь - 600 кв. м. Оборудование сцены было установлено почти 50 лет назад.

"В театре начата реконструкция всех механизмов сцены, ее планшета. Оборудование 1972 года частично обновляли в 2007 году, а сейчас будет масштабная замена устройств, необходимых для создания спецэффектов и построения мизансцен. Из краевого бюджета выделено 35 млн рублей - это подарок к 100-летнему юбилею театра драмы, который отметят в 2021 году", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции ведет компания "Стройцирк", которая работала с Большим театром и Театром имени Евгения Вахтангова. В ближайшее время в Барнаул привезут оборудование для сцены - его изготавливали индивидуально. Уже начался демонтаж технических частей сцены. У нее переоборудуют нижнюю механику - поворотный круг и кольцо, обновят и верхние механизмы, заменят покрытие сцены и установят новое программное обеспечение, которое позволит перейти от ручного управления к автоматическому.

Как отмечают в театре, обновление позволит расширить творческий потенциал и осуществлять смелые задумки режиссеров. Процессы будут запрограммированы и автоматизированы. Завершить реконструкцию планируется в сентябре.