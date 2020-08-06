Замначальника полиции Красноярска задержали по подозрению в получении взятки

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Заместителя начальника полиции по оперативной работе межмуниципального управления МВД "Красноярское" Сергея Моисеева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Красноярского края.

"Его подозревают в получении денег за решения вопроса в уголовном деле", - сообщил источник, добавив, что он задержан, не уточнив, что это за уголовное дело и какого характера вопрос он должен был решить.

По словам источника, размер взятки составляет 1,2 млн рублей. Ожидается, что мера пресечения полицейскому будет избрана в пятницу, добавил собеседник агентства. Комментариями регионального главка МВД ТАСС пока не располагает.