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Замначальника полиции Красноярска задержали по подозрению в получении взятки

По данным источника ТАСС, размер незаконного вознаграждения составил 1,2 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Заместителя начальника полиции по оперативной работе межмуниципального управления МВД "Красноярское" Сергея Моисеева задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах Красноярского края.

"Его подозревают в получении денег за решения вопроса в уголовном деле", - сообщил источник, добавив, что он задержан, не уточнив, что это за уголовное дело и какого характера вопрос он должен был решить.

По словам источника, размер взятки составляет 1,2 млн рублей. Ожидается, что мера пресечения полицейскому будет избрана в пятницу, добавил собеседник агентства. Комментариями регионального главка МВД ТАСС пока не располагает.

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