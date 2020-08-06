Почти тысяча кандидатов зарегистрировалась на выборы в Заксобрание Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Участие в выборах Заксобрания Новосибирской области примут 962 кандидата в депутаты. Всего в региональном парламенте 76 вакантных мест, сообщили в четверг ТАСС в областном избиркоме.

"Новосибирский облизбирком зарегистрировал областные списки кандидатов десяти избирательных объединений для дальнейшего участия в выборах депутатов. Всего зарегистрировались 790 человек. По одномандатным округам зарегистрировано 172 кандидата", - отметили в пресс-службе.

Наибольшее количество кандидатов, зарегистрировавшихся по партийным спискам, выдвинула партия "Единая Россия" - 150 человек. На втором месте КПРФ, от партии зарегистрировались 130 человек. На третьем месте партия "Родина", которая выдвинула 103 кандидата в депутаты.

По количеству кандидатов по одномандатным округам лидируют "Единая Россия" и ЛДПР, зарегистрировавшие по 38 человек, и партия "Справедливая Россия", от которой участие в выборах примут 33 человека. Еще семь кандидатов зарегистрировались в статусе самовыдвиженцев.

Выборы в Законодательное собрание Новосибирской области седьмого созыва состоятся 13 сентября 2020 года. На выборах в областной парламент в 2015 году регистрацию прошли 905 кандидатов.