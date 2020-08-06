Мэр Новосибирска надеется на мирный итог обсуждения с Росгвардией ввода дома у аэродрома

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска рассчитывает на мирный исход переговоров с руководством Росгвардии по вопросам строительства жилого комплекса рядом с подведомственным ей аэродромом. Разрешение на строительство объекта было выдано без нарушений, сообщил журналистам в четверг мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ранее интернет-издание "Центр деловой жизни" со ссылкой на обращение командира войсковой части в областную прокуратуру сообщало, что разрешение на строительство жилого комплекса "Аэропорт" выдано мэрией Новосибирска незаконно. По данным издания, многоэтажный дом вблизи аэродрома "Гвардейский", который находится в ведении Рогвардии, будет мешать безопасности полетов.

"Действительно, есть спорный момент в связи с нахождением взлетно-посадочной площадки национальной гвардии [рядом со строительной площадкой ЖК "Аэропорт"]. Это серьезный вопрос, он связан с переговорами с руководством нацгвардии, причем не только здесь, на уровне округа, но и на федеральном уровне. Мы считаем, что мы правы. Надзорные органы нас рассудят, если не получится, то вплоть до судебных разбирательств, но мы все-таки считаем, что мы мирно эту ситуацию разрядим", - сказал Локоть.

Мэр подчеркнул, что муниципальные власти ответственно действуют как в отношении застройщика, так и в отношении дольщиков, которые вложились в строительство жилого комплекса. По словам Локотя, было бы безответственно множить проблемные объекты на территории Новосибирска.