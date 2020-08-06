Часть территории "Усольехимпрома" передадут в муниципальную собственность

ИРКУТСК, 6 августа. /ТАСС/. Имущество обанкротившегося предприятия "Усолье-Сибирский силикон", которое работало на базе "Усольехимпрома" в Иркутской области, передадут в муниципальную собственность. Об этом в четверг сообщил ТАСС мэр города Усолье-Сибирское Максим Торопкин.

"Правительство РФ распорядилось, что все имущество должно перейти в муниципальную, областную или федеральную собственность. Буквально завтра конкурсная масса "Усолье-Сибирского силикона" будет передана в муниципалитет. Следующий этап - передача имущества "Усольехимпрома", - сказал Торопкин.

Он уточнил, что речь идет о земельных участках, корпусах и других производственных объектах. Их передача из частной в муниципальную собственность необходима для того, чтобы власти имели право заняться ликвидацией химического загрязнения, так как сами собственники этот вопрос не решают.

Мэр уточнил, что в результате конкурсного производства у промплощадки появилось 37 собственников, которые частично купили имущество обанкротившихся "Усольехимпрома" и "Усолье-Сибирского силикона". Из этих компаний только 11 ведут деятельность на промплощадке. Предприятия производят металлический калий, кристаллы для геодезии и космонавтики, белизну, мебель. Также на промплощадке расположена майнинг-ферма.

По словам Торопкина, предприятиям, которые расположены вблизи источников химического загрязнения, предложат другие земельные участки, компенсируют расходы по переезду. Производство металлического калия, по мнению мэра, должно остаться на месте, так как это крупная компания, которая работает на оборонный комплекс. Ежедневно на предприятии ведется мониторинг состояния воздуха, пока угрозы для него нет.

Ситуация на промплощадке

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают более 76 тыс. человек. На промплощадке находится крупный очаг ртутного загрязнения, оставшийся после ликвидации в 1998 году цеха ртутного электролиза. Кроме того, там хранятся емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. С октября 2018 года в городе действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ. Ближайшие к "Усольехимпрому" жилые дома находятся в 2 км. Сам город расположен в 77 км от Иркутска на берегу Ангары.

"Усольехимпром" с 1936 года был крупнейшим предприятием химической промышленности за Уралом. В 2005 году на этой площадке открылось предприятие "Усолье-Сибирский силикон" по производству поликристаллического кремния. Сейчас оба предприятия находятся в процедуре банкротства. Площадь территории составляет 610 га. На ней расположены более 200 промышленных объектов.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку.