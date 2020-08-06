Замначальника полиции Красноярска подозревают в покушении на мошенничество

КРАСНОЯРСК, 6 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции Красноярска. Об этом в четверг говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что задержан заместитель начальника полиции города по оперативной работе Сергей Моисеев.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника полиции (по оперативной работе) МУ МВД России "Красноярское", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество")", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, полицейский обманул своего знакомого, что в отношении него имеются материалы, подтверждающие причастность к мошенничеству. Полицейский пообещал за 2,5 млн рублей не привлекать его к уголовной ответственности. Сразу после передачи 1,1 млн рублей он был задержан оперативниками УФСБ. Сейчас он задержан, признает свою вину и раскаивается в содеянном.

В региональном главке МВД сообщили, что полицейский отстранен от занимаемой должности. Ведется служебная проверка. В оперативных мероприятиях в отношении замначальника принимали участие сотрудники собственной безопасности полиции.