Плановую медицинскую помощь планируют возобновить на Алтае в 45 районных больницах

БАРНАУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Минздрав Алтайского края с 7 августа планирует поэтапно переводить на оказание плановой медицинской помощи 45 центральных районных больниц (ЦРБ) в регионе, ранее из-за пандемии коронавируса оказывавших лишь экстренную и неотложную помощь. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона в четверг.

"С 7 августа планируется открыть 45 ЦРБ в районах и городах края для поэтапного перехода на оказание плановой медицинской помощи. Ранее эти больницы в связи с пандемией коронавируса оказывали лишь экстренную и неотложную помощь. Чтобы учреждения могли открыться, им нужно соблюсти все меры безопасности, готовятся необходимые документы", - пояснили в ведомстве.

Ранее, как отметил собеседник агентства, в шести ЦРБ уже начался поэтапный переход к обычной работе. Так, госпиталь в Змеиногорске, где была зафиксирована вспышка заболевания среди работников шахты, вновь переведен в режим работы ЦРБ. В Минздраве отмечают, что это один из показателей стабилизации эпидемиологической обстановки в крае.

По данным оперштаба региона, за последние сутки в крае выявлено 92 новых случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 9 714 случаев.