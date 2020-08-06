В СК рассказали о причинах жесткой посадки вертолета Robinson на Алтае

БАРНАУЛ, 6 августа. /ТАСС/. Пилот вертолета Robinson, севший на горе Белуха в Республике Алтай, не справился с порывами ветра и вынужден был совершить жесткую посадку. У вертолета были повреждены главный винт и фюзеляж, сообщает в четверг пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте.

"По уточненным данным, вертолет выполнял технический полет, подыскивая посадочные площадки для доставки альпинистского оборудования. Предварительно установлено, что пилот не справился с порывами ветра и совершил вынужденную посадку. Пилот не пострадал, воздушное судно имеет повреждения <...> главного винта и фюзеляжа", - сообщает СК на транспорте.

Следователи с представителями МТУ Росавиации завершила осмотр места жесткой посадки вертолета. Среди основных причин произошедшего рассматриваются ошибки пилотирования, отказ техники и неблагоприятные метеоусловия.

Об инциденте

4 августа вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Усть-Коксинском районе в районе горы Белуха. На борту, по данным ГУ МЧС по региону, были пилот и пассажир, они не пострадали, оба были эвакуированы с горы другим вертолетом. В компании "Алтай Авиа" ТАСС отказались прокомментировать ситуацию.

Барнаульский следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводит проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. На месте работает следственная группа.

Гора Белуха является одной из крупнейших горных вершин в России. Находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай. Через массив Белухи проходит граница России и Казахстана. Со склонов горы берет начало река Катунь.